Долги российской «дочки» Google перед кредиторами превысили 20 млрд рублей. Кредиторы будут ходатайствовать о банкротстве компании и открытии в ее отношении конкурсного производства, при этом «дочка» Google инициировала собственное банкротство еще весной 2022 года.

Финансовые обязательства дочернего предприятия Google в России – ООО «Гугл» – перед кредиторами достигли 20 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные, полученные по итогам первого собрания кредиторов компании.

Среди кредиторов ООО «Гугл» числятся ФНС, «2ГИС», Ижевский радиозавод и еще несколько компаний. Они собираются обратиться в Арбитражный суд с требованием признать «дочку» Google банкротом и открыть в ее отношении конкурсное производство.

ООО «Гугл» весной 2022 года обратилось в суд с заявлением о признании себя банкротом. В ноябре 2022 года в отношении компании было введено наблюдение – начальная процедура банкротства.

В Google пояснили Forbes, что арест банковских счетов компании в России не позволяет офису функционировать, платить сотрудникам, оплачивать услуги подрядчиков и поставщиков.

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