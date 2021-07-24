Google Диск позволит блокировать пользователей и доступ к файлам

Google Диск добавит для пользователей функцию блокировки других учетных записей от обмена с ними файлами, пишет The Verge.

Функция позволит пользователям заблокировать доступ чужих учетных записей к любым файлам, которыми они делились с другими в прошлом, а также поможет удалить любые старые файлы с диска.

Цель новой функции — предотвращение потенциальных преследований и распространения спама.

«Возможности совместного использования Диска способствуют продуктивности и сотрудничеству, но злоумышленники могут использовать инструменты, которые предназначены для упрощения полезного обмена, — говорится в сообщении Google. — Поэтому мы создаем способ блокировки других пользователей».

Блокировка учетной записи на Диске также помешает заблокированным пользователям взаимодействовать в других сервисах Google — Hangouts и Chat.

Ожидается, что опция блокировки пользователя появится при нажатии правой кнопки мыши на файл, которым поделились на Диске. Пользователь также сможет разблокировать заблокированных пользователей позже, если передумает.

Новая функция будет запущена в ближайшие недели.

Google анонсировала разработку новой функции после того, как Buzzfeed News сообщила о случае невозможности для пользователя удалить совместную с бывшим партнером папку оскорбительного содержания. Поскольку папка содержала безобидные, по общей версии, фотографии, существующая функция «сообщить о злоупотреблении» не могла быть использована.

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