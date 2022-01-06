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Власти Франции оштрафовали Google на €150 млн, Facebook — на €60 млн

Новости
Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Во Франции Национальная комиссия по информатике и свободам (CNIL) оштрафовала Google и Facebook на десятки миллионов евро из-за возможных нарушений права пользователей на приватность их данных. Штраф Google оказался рекордным в практике регулятора.

Власти Франции оштрафовали Google на €150 млн, Facebook — на €60 млн

CNIL обязала Google выплатить €150 млн, а Facebook — €60 млн, сообщает Reuters. Все из-за непрозрачной политики управления файлами cookie.

Эти файлы какое-то время хранят в текстовом виде действия, которые пользователь совершал на сайте. Таким образом рекламный бизнес может отслеживать, например, что интересно пользователю, чтобы предлагать ему наиболее подходящую рекламу.

Рекламные площадки Google и Facebook — крупнейшие на рынке, но CNIL обнаружила, что отключение функции сохранения cookie на сайтах facebook.com, google.fr и youtube.com не так очевидно для пользователя, как ее включение. Это и стало причиной штрафа.

Для Google и Facebook это не первый штраф за последнее время. Буквально осенью российский суд обязал их (в случае Facebook — ее родительскую компанию Meta) выплатить 8,5 млн рублей и 17 млн рублей соответственно.

Кроме того, на днях немецкие власти начали изучать, как именно распоряжается пользователями Google. На очереди после корпорации — ее коллеги по большой пятерке технологических гигантов: Amazon, Apple, Meta.

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Фото на обложке: quka / Shutterstock

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