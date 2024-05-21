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Google построит в Финляндии дата-центр за €1 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google построит в Финляндии дата-центр за €1 млрд. Вырабатываемое центром избыточное тепло направят на отопление города. Ранее в Финляндии дата-центры построила Microsoft — тепло также направили на отопление городов.

Google построит в Финляндии дата-центр за €1 млрд

Google инвестирует €1 млрд в строительство дата-центра в Финляндии. Об этом говорится в сообщении компании.

Предприятие расположится в городе Хамина неподалеку от российско-финляндской границы. Население города, по данным из открытых источников, составляет около 19 тыс. человек. Избыточное тепло, которое будет вырабатываться от работы дата-центра, направят на отопление города.

Многие крупные корпорации размещают дата-центры в Финляндии и других северных странах из-за подходящего для охлаждения центров климата. Microsoft в 2022 году разместила в районе Хельсинки дата-центры, тепло от которых используют для отопления города.

Фото на обложке: Tero Vesalainen / Shutterstock

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