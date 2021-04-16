Госдума: Google обещал удалить противоправный контент

Пискарёв заявил, что представители Google проявили заинтересованность в диалоге.

«Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию примерно 80 млн ежедневных посещений», — заявил Пискарёв, уточнив, что речь идет о YouTube. «Мы убедились в том, что Google готов работать и дальше в правовом поле. Они исключительно в этом плане заинтересованы, чтобы наши законы были соблюдены», — приводит слова Пискарёва ТАСС.

В Google пообещали ознакомиться с материалами комиссии Госдумы о противоправном контенте. «Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время»,— заявил депутат Госдумы. Он добавил, что комиссия также планирует провести беседу с руководством Facebook и Twitter.

С 10 марта Twitter работает в России с ограничением трафика. Причиной стали публикации с противоправной информацией, которую соцсеть не удалила по требованию ведомства. Также Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 9 млн рублей.

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Фото: alex83-ch / Depositphotos.

