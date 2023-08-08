Google добавила в поисковик функцию проверки грамматики запросов. Она пока работает в тестовом режиме и только с английским языком – пользователю подскажут, как правильно сформулировать предложение в запросе.
В поисковике Google заработала функция проверки грамматики запросов. Об этом пишет 9to5Google.
Если пользователь допустит в запросе ошибку, то ему предложат наиболее корректный с точки зрения морфологии и синтаксиса вариант. Проверка грамматики пока работает только с английским языком.
Google запустила функцию в тестовом режиме. Компания ждет от пользователей отклика о качестве работы системы.
В июле Google расширила функционал чат-бота Bard – теперь он может общаться на 40 языках, менять тон и стиль общения.
Фото на обложке: Rawpixel.com /
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