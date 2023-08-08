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Google добавила в поисковик функцию проверки грамматики запросов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google добавила в поисковик функцию проверки грамматики запросов. Она пока работает в тестовом режиме и только с английским языком – пользователю подскажут, как правильно сформулировать предложение в запросе.

Google добавила в поисковик функцию проверки грамматики запросов

В поисковике Google заработала функция проверки грамматики запросов. Об этом пишет 9to5Google.

Если пользователь допустит в запросе ошибку, то ему предложат наиболее корректный с точки зрения морфологии и синтаксиса вариант. Проверка грамматики пока работает только с английским языком.

Google запустила функцию в тестовом режиме. Компания ждет от пользователей отклика о качестве работы системы.

В июле Google расширила функционал чат-бота Bard – теперь он может общаться на 40 языках, менять тон и стиль общения.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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