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Google признала намеренную невозможность для пользователей сохранить конфиденциальность

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Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

Для пользователей Google практически невозможно сохранение конфиденциальности, что намеренно ввела и использует компания. Google признала затруднение со своей стороны поиска настроек конфиденциальности в смартфонах

Google признала намеренную невозможность для пользователей сохранить конфиденциальность

Business Insider стали доступны документы Google — материалы судебного дела, заведенного против Google генеральной прокуратурой Аризоны в 2020 году. Ведомство обвинило компанию в незаконном сборе данных со смартфонов о местоположении пользователей даже после запрета следить за ними.

Google продолжал собирать данные о местоположении, даже когда пользователи отключали различные настройки совместного использования местоположения и затрудняли поиск настроек конфиденциальности, следует из документов.

Джек Мензел, бывший вице-президент Google Maps, во время дачи показаний в суде признал, что единственный способ, которым Google не сможет определить дом и место работы пользователя, — если человек намеренно собьет Google со следа, установив адреса дома и работы как другие случайные местоположения.

В документах речь также идет о том, что Google использует различные способы сбора данных о местоположении пользователей, включая Wi-Fi и даже сторонние приложения, не связанные с Google. Это направлено на принуждение пользователей делиться своими данными в обмен на возможность использовать приложения, а иногда даже подключать свои телефоны к Wi-Fi.

Представитель Google Хосе Кастанеда написал The Verge, что генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович и конкуренты компании, участвующие в судебном процессе, «изо всех сил старались неправильно охарактеризовать услуги» компании. «Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежные средства управления данными о местоположении», — сообщил он.

Фото: Willy Barton / Shutterstock

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