Google вновь начал подтверждать адреса российских компаний на своих картах

Российский бизнес вновь получил возможность подтверждать адреса своих компаний в сервисе Google Maps. Эта опция была ограничена после начала спецоперации в 2022 году.

О возможности подтвердить профиль компании в Google Maps RB.RU рассказал владелец двух компаний, пожелавший остаться анонимным.

Предприниматель смог за неделю подтвердить местонахождение компаний с помощью видео.

Скриншот собеседника RB.RU

Ранее пользователи жаловались на невозможность создать карточку в Google Maps и подтвердить адрес компании на картах американской корпорации.

Пользователи еще в мае 2022 года начали замечать, что Google прекратил обновление карт для России. По состоянию на апрель 2024 года предприниматели все еще не могли получить подтверждение от Google и разместить профиль компании на картах.

В комментариях к материалу «Бизнес-секретов» пользователи жаловались на невозможность получить письма и коды подтверждения от компании. Также нельзя было подтвердить карточку компании в Google Maps.

В справочных материалах сам Google не сообщает о каких-либо ограничениях для пользователей из России в части добавления профиля компании или его подтверждения.

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