Google запросила массив документов от Microsoft по антимонопольному иску Минюста США

Масштабное федеральное антимонопольное дело против Google вызвало серьезную борьбу за данные, которые хранятся в Microsoft, пишет The Verge. Теперь Microsoft сталкивается с судебным требованием предоставить миллионы внутренних документов, которые могут объяснить попытки компании конкурировать с Google.

Антимонопольное дело против Google было возбуждено по заявлению Министерства юстиции США от октября 2020 года. Претензии регулятора касались антиконкурентного поведения компании в поисковой сети и поисковой рекламе.

Ранее Microsoft предоставила более 400 тысяч документов по запросам прокуратуры в рамках гражданского расследования. Google отметила, что получение аналогичного пакета документов может быть полезно для защиты компании.

«Никакая третья сторона не играет более важную роль в этом судебном процессе, чем Microsoft. Министерство юстиции ссылается на компанию или ее продукты десятки раз», — говорится в документации Google. Google также считает, что Microsoft явно настаивала на подготовке жалоб против компании и сотрудничала с заявителями по этому вопросу.

В апреле Google впервые направила в Microsoft запрос с просьбой предоставить документы, которые могли бы разъяснить ситуацию с конкуренцией между двумя компаниями. Тогда Microsoft согласилась провести обыск восьми из 27 руководителей и ограничила поисковые запросы для проверки.

Теперь Google требует дополнительного судебного постановления, чтобы заставить Microsoft предоставить другие документы. Google перечислила 19 нынешних и бывших руководителей Microsoft, которые могут иметь отношение к делу — среди них бывший глава Windows Phone Эндрю Лис и бывший глава Windows Терри Майерсон.

Microsoft выступает против требований Google, полагая, что компания намеренно подает масштабные запросы, чтобы отсрочить рассмотрение дела.

Рассматривая позиции сторон, судья отметил, что «лучшее, что возможно сделать сейчас» — установить крайний срок предоставления дополнительной информации и возвращения к рассмотрению вопроса. Суд назначил этой датой 20 августа.

Судебное разбирательство по иску Минюста США против Google планируется начать в сентябре 2023 года.

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Фото: Orhan Cam / Shutterstock