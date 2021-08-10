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Google запретит таргетинг рекламы на детей младше 18 лет

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google анонсировала изменения политики конфиденциальности, направленные на цифровую безопасность детей. Вскоре всем запретят проводить таргетинг рекламы на детей младше 18 лет, а сами они смогут удалять фото с собой из поиска.

Google запретит таргетинг рекламы на детей младше 18 лет

Нововведения Google анонсировала в своем блоге.

Больше нельзя будет запустить таргетированную рекламу на пользователей младше 18 лет на основе их пола, возраста и интересов.

«Мы будем расширять меры предосторожности, чтобы предотвратить показ объявлений подросткам из возрастных категорий, и мы будем блокировать таргетинг рекламы на основе возраста, пола или интересов людей младше 18 лет», – говорится в сообщении компании. 

Кроме того, Google разрешит по запросу удалять снимки, на которых изображены дети, из поисковой выдачи. Запрос могут подать как сами дети, так и их родители или опекуны.

«Конечно, удаление изображения из поиска не приводит к его удалению из интернета, но мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свои изображения в интернете», – сказали в компании. 

Новые правила политики конфиденциальности, по сообщению компании, начнут внедрять в «ближайшие месяцы».

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Фото: Shutterstock.com

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