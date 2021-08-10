Google запретит таргетинг рекламы на детей младше 18 лет

Google анонсировала изменения политики конфиденциальности, направленные на цифровую безопасность детей. Вскоре всем запретят проводить таргетинг рекламы на детей младше 18 лет, а сами они смогут удалять фото с собой из поиска.
Нововведения Google анонсировала в своем блоге.
Больше нельзя будет запустить таргетированную рекламу на пользователей младше 18 лет на основе их пола, возраста и интересов.
«Мы будем расширять меры предосторожности, чтобы предотвратить показ объявлений подросткам из возрастных категорий, и мы будем блокировать таргетинг рекламы на основе возраста, пола или интересов людей младше 18 лет», – говорится в сообщении компании.
Кроме того, Google разрешит по запросу удалять снимки, на которых изображены дети, из поисковой выдачи. Запрос могут подать как сами дети, так и их родители или опекуны.
«Конечно, удаление изображения из поиска не приводит к его удалению из интернета, но мы считаем, что это изменение поможет молодым людям лучше контролировать свои изображения в интернете», – сказали в компании.
Новые правила политики конфиденциальности, по сообщению компании, начнут внедрять в «ближайшие месяцы».
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