Google выплатил почти $9 млн в рамках программы вознаграждений за поиск уязвимостей в 2021 году

Технологический гигант Google в 2021 году выплатил $8,7 млн в качестве вознаграждений за поиск уязвимостей в своих продуктах. Два года назад компания по этой же программе заплатила $6,7 млн.
Из общей суммы в прошлом году $3 млн пошли на устранение уязвимостей в Android, в Chrome — $3,3 млн, в Google Play — $0,5 млн, говорится в блоге компании.
Всего за год вознаграждение от компании получили 696 человек. Самая большая выплата составила $157 тыс. за эксплойты для Android.
Рекордную сумму вознаграждения в $1,5 млн никто не получил. Компания обещала ее за взлом чипа безопасности Titan M.
В 2021 году компания запустила платформу Bug Hunters для поиска уязвимостей. С ее помощью пользователи могут отправить сообщение об ошибке в Android, Chrome, Google Play и т. д.
Весь процесс поиска и отправки ошибки выглядит как игра, где есть лидеры, награды и многое другое.
В прошлом году материнская компания Google — Alphabet — установила рекорд годовой выручки. Показатель увеличился на 41% и составил $257,6 млрд. Корпорация планирует провести в июле дробление акций 20 к 1.
Фото на обложке: BigTunaOnline /
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