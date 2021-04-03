Google ограничит доступ приложениям из Play Store к уже установленным на устройстве

Google будет более тщательно выбирать, какие приложения из Play Store могут видеть уже установленные на смартфоне приложения. Список установленных приложений, каким бы простым он ни казался, может передавать разработчикам личные данные — такие как предпочтения на свиданиях или политические взгляды.

С 5 мая разработчики будут должны предоставлять вескую причину, по которой Google сможет предоставлять им доступ к личной информации, содержащейся в приложениях, пишет Ars Technica. Приложения на Android 11, которые сейчас запрашивают разрешение, могут видеть полный список установленных ранее на устройстве приложений. Однако недавно Google обновил Правила программы для разработчиков и теперь считает эту информацию «личными и конфиденциальными данными пользователя». Доступ к такой информации ограничен приложениями, которым пользователь разрешил использование.

После вступления в силу изменений приложения смогут использовать разрешение только если их «основные функции или цели, с которыми сталкивается пользователь, требуют широкой видимости установленных приложений на устройстве пользователя».

Среди приложений, которым будет разрешено продолжать использовать это разрешение, окажутся браузеры, антивирусные и файловые менеджеры. Эти приложения запрашивают данные для «ознакомления или взаимодействия». Банковские приложения, приложения цифрового кошелька и любые другие, имеющие функции финансовых транзакций, также будут иметь пропуск «в целях безопасности».

Приложения, у которых нет обоснованного сценария использования пользовательских данных, могут быть удалены из Google Play Store. Разработчики, которые хотят сохранить разрешение в своих приложениях, должны заполнить форму заявления, обосновав использование.

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