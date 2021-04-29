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Google поможет бывшим заключенным в реабилитации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google объявила о расширении программы Grow with Google, в рамках которой бывшие заключенные смогут пройти курсы по поиску работы и адаптироваться к свободной социальной жизни. Компания решила проявить инициативу из-за высокого уровня безработицы среди этой группы населения.

Google поможет бывшим заключенным в реабилитации

Образовательная программа будет состоять из видеоуроков и проектного обучения, направленных на помощь в поиске работы. Первоначальные планы Google – обучить 10 тысяч человек.

«Отсутствие доступа к обучению цифровым навыкам и наставничеству ставит ранее заключенных в невыгодное положение при попытке вернуться на рынок труда и повысить свой экономический потенциал», – приводит издание Techcrunch слова старшего адвоката Google по гражданским и человеческим правам Малики Саады Саар.

Программа Career Ready for Reentry создана в партнерстве с несколькими НКО, среди которых Fortune Society и The Last Mile

Согласно информации, представленной Google, 600 тысяч американцев ежегодно сталкиваются с проблемами в поиске работы после освобождения из мест заключения, а уровень безработицы среди этой категории населения – в 5 раз выше, чем в среднем по стране.

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Фото на обложке: Benny Marty / Shutterstock.com

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