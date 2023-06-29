Google свернула проект AR-очков Project Iris

Google свернула проект очков дополненной реальности Project Iris. Компания решила сосредоточиться на разработке программного обеспечения вместо аппаратного. По первоначальным планам, Google должна была представить AR-очки в 2024 году.
Google закрыла проект под рабочим названием Project Iris, в рамках которого разрабатывала очки дополненной реальности. Об этом пишет Business Insider.
Издание уточняет, что Google решила сосредоточиться на разработке программного, а не аппаратного обеспечения. Google занимается созданием операционной системы Micro XR. Производители AR-гарнитур смогут пользоваться ей по лицензии.
Также Insider пишет, что Google решила закрыть Project Iris по причине ухода из компании руководителя направления разработки AR и VR устройств Клэя Бэвора и массовых сокращений персонала.
По данным источников, Google начала работу над Project Iris в январе 2022 года. Согласно первоначальному плану, компания должна была представить AR-очки в 2024 году.
Фото на обложке: Stokkete /
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