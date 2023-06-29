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Google свернула проект AR-очков Project Iris

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google свернула проект очков дополненной реальности Project Iris. Компания решила сосредоточиться на разработке программного обеспечения вместо аппаратного. По первоначальным планам, Google должна была представить AR-очки в 2024 году.

Google свернула проект AR-очков Project Iris

Google закрыла проект под рабочим названием Project Iris, в рамках которого разрабатывала очки дополненной реальности. Об этом пишет Business Insider.

Издание уточняет, что Google решила сосредоточиться на разработке программного, а не аппаратного обеспечения. Google занимается созданием операционной системы Micro XR. Производители AR-гарнитур смогут пользоваться ей по лицензии.

Также Insider пишет, что Google решила закрыть Project Iris по причине ухода из компании руководителя направления разработки AR и VR устройств Клэя Бэвора и массовых сокращений персонала.

По данным источников, Google начала работу над Project Iris в январе 2022 года. Согласно первоначальному плану, компания должна была представить AR-очки в 2024 году.

Фото на обложке: Stokkete / Shutterstock

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