На Google составили протокол за нелокализацию данных

Роскомнадзор составил на Google административный протокол из-за того, что компания не локализовала хранение данных в России в соответствие с законом. Это же грозит Facebook и Twitter, если они вовремя не отчитаются ведомству.
Протокол составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.
«Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», – сказано в сообщении Роскомнадзора.
В ведомстве напомнили, что еще в апреле потребовали от иностранных компаний подтверждения, что они хранят пользовательские данные россиян на территории страны в соответствии с законом РФ.
«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», – отметили в Роскомнадзоре.
Штрафы за неисполнение закона составляют до 50 тысяч рублей для физлиц, до 200 тысяч – должностных лиц, до 6 млн рублей – юрлиц.
По данным ведомства, локализацию личных данных в России обеспечили 600 представительств зарубежных компаний.
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