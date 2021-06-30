Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

На Google составили протокол за нелокализацию данных

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор составил на Google административный протокол из-за того, что компания не локализовала хранение данных в России в соответствие с законом. Это же грозит Facebook и Twitter, если они вовремя не отчитаются ведомству.

На Google составили протокол за нелокализацию данных

Протокол составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.

«Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», – сказано в сообщении Роскомнадзора. 

В ведомстве напомнили, что еще в апреле потребовали от иностранных компаний подтверждения, что они хранят пользовательские данные россиян на территории страны в соответствии с законом РФ.

«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», – отметили в Роскомнадзоре. 

Штрафы за неисполнение закона составляют до 50 тысяч рублей для физлиц, до 200 тысяч – должностных лиц, до 6 млн рублей – юрлиц.

По данным ведомства, локализацию личных данных в России обеспечили 600 представительств зарубежных компаний.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Хакеры атаковали прямую линию с Путиным
  2. 2 Лейбл c Элджеем и Imanbek инвестировал 30 млн рублей в выпускника Sber500 сервис Amadei
  3. 3 «С Telegram договорились, работает же»: Путин ответил на вопрос о блокировке соцсетей
  4. 4 Путин: банки должны контролировать переводы и получение денежных средств
  5. 5 Борис Титов предложил не лишать пособий матерей-одиночек, получивших гранты на создание бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

30 июня 2021

Altairika challenge

30 июня 2021

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ