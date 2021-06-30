На Google составили протокол за нелокализацию данных

Роскомнадзор составил на Google административный протокол из-за того, что компания не локализовала хранение данных в России в соответствие с законом. Это же грозит Facebook и Twitter, если они вовремя не отчитаются ведомству.

Протокол составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.

«Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», – сказано в сообщении Роскомнадзора.

В ведомстве напомнили, что еще в апреле потребовали от иностранных компаний подтверждения, что они хранят пользовательские данные россиян на территории страны в соответствии с законом РФ.

«Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», – отметили в Роскомнадзоре.

Штрафы за неисполнение закона составляют до 50 тысяч рублей для физлиц, до 200 тысяч – должностных лиц, до 6 млн рублей – юрлиц.

По данным ведомства, локализацию личных данных в России обеспечили 600 представительств зарубежных компаний.

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