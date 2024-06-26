Google решила отказаться от бесконечной прокрутки результатов поиска

Google решила отказаться от функции бесконечной прокрутки результатов поиска. Она была запущена в мобильной версии в 2021 году, на ПК — в конце 2022 года, пишет The Verge.

Результаты поиска с непрерывной прокруткой на настольных компьютерах уже удалены с 25 июня, а на мобильных устройствах это произойдет в ближайшие месяцы.

Вместо нее на рабочем столе появится классическая панель нумерации страниц Google, позволяющая пользователям переходить на определенную страницу результатов поиска или просто нажимать «Далее».

Отказ от этой функции позволит быстрее загружать страницы с необходимой информацией «вместо автоматической загрузки результатов, которые пользователи явно не запрашивали».

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