Лидеры Google, Roblox и Keystone Capital вложились в исследования биполярного расстройства

Соучредитель Google Сергей Брин, основатель Roblox Дэвид Башуки и его жена, писательница Ян Эллисон, а также председатель Keystone Capital Кент Даутен и его жена Лиз вложили по $50 млн в проект BD2 Breakthrough Discoveries, призванный исследовать биполярное расстройство и искать новые лекарства от недуга, с которым знакомы некоторые члены их семей.
Во всем мире этим психическим расстройством страдает порядка 40 млн человек, пишет Forbes. Новый стартап поможет создать платформу для генетических исследований, оплатить анализы и инициировать дополнительные исследования.
«Наша цель с BD2 — добиться известности, расти и развиваться, чтобы со временем стать одной из ведущих некоммерческих организаций в этой области, с первоначальным акцентом на исследовательскую сторону», — заявил Кент Даутен.
Для всех инвесторов это довольно личная история. У двоих из четырех детей Даутенов в подростковом возрасте было диагностировано биполярное расстройство.
Сыну Башуки поставили диагноз в 2016 году, когда он был 19-летним первокурсником колледжа. У одного из родственников Брина также стоит этот диагноз.
Расстройство характеризуется периодами мании, которые могут привести к бессоннице в течение нескольких недель, и периодами тяжелой депрессии.
Современные лекарства от биполярного расстройства часто вызывают неприятные побочные эффекты (сыпь, тремор, увеличение веса). И даже постановка диагноза может занять годы. Инвесторы надеются изменить это положение дел.
Курировать BD2 будет Центр стратегической филантропии Института Милкена — подразделение аналитического центра, основанного миллиардером Майклом Милкеном.
Кара Альтимус из Центра стратегической филантропии будет исполнять обязанности управляющего директора BD2.
Дорожная карта, разработанная куратором и ее командой, предполагает поиск новых генетических факторов риска, изучение механизма возникновения расстройства и классификация его подтипов.
Дэвид Башуки считает, что новый проект во многом похож на вселенную Roblox. На платформе каждый пользователь может создавать свои собственные видеоигры. И новая благотворительная инициатива BD2 придерживается того же подхода.
«Вместо того, чтобы финансировать работу одного исследователя, мы финансируем платформу, которая может добиться большего комбинаторного успеха», — говорит он.
Фото на обложке: Unsplash
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