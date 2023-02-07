Google начнет скрывать в поиске нежелательные изображения

Google начнет скрывать нежелательные изображения в поисковой выдаче. Фильтр «безопасный поиск» будет включен в ближайшие месяцы для всех пользователей вне зависимости от возраста. Ранее такой фильтр был доступен только для несовершеннолетних.
О нововведениях в поисковой системе Google пишет TechCrunch.
Компания Google объявила, что в ближайшие месяцы включит фильтр «безопасный поиск» для всех пользователей по умолчанию. Ранее такая опция была доступна только несовершеннолетним.
«Безопасный поиск» подразумевает скрытие в поисковой выдаче потенциально нежелательных изображений. К таким относятся сцены насилия, жестокости, порнографический контент. Фильтр можно будет отключить в настройках.
Нежелательные изображения будут по умолчанию размываться. Чтобы посмотреть их, нужно будет нажать на кнопку «просмотреть изображение».
Google включила фильтр «безопасный поиск» для несовершеннолетних в августе 2021 года.
Фото на обложке: BongkarnGraphic /
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