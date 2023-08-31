Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче. Функцию SafeSearch активируют для всех пользователей, но ее можно будет отключить.
Google представила новую функцию в рамках масштабной программы по обеспечению безопасного поиска. Она получила название SafeSearch, пишет The Verge.
SafeSearch будет по умолчанию размывать откровенные и нежелательные изображения, содержащие, например, сцены насилия и сексуального характера в поисковой выдаче.
Хотя функцию автоматически активируют для всех пользователей, ее можно будет отключить в графе настройки «безопасного поиска».
Впервые о запуске функции стало известно в феврале, в сентябре же Google планирует провести релиз SafeSearch по всему миру.
Фото на обложке: BongkarnGraphic /
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