Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче. Функцию SafeSearch активируют для всех пользователей, но ее можно будет отключить.

Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче

Google представила новую функцию в рамках масштабной программы по обеспечению безопасного поиска. Она получила название SafeSearch, пишет The Verge.

SafeSearch будет по умолчанию размывать откровенные и нежелательные изображения, содержащие, например, сцены насилия и сексуального характера в поисковой выдаче.

Хотя функцию автоматически активируют для всех пользователей, ее можно будет отключить в графе настройки «безопасного поиска».

Впервые о запуске функции стало известно в феврале, в сентябре же Google планирует провести релиз SafeSearch по всему миру.

Фото на обложке: BongkarnGraphic / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все в рамках договора: «Тинькофф» объяснил инцидент с якобы незаконным использованием голоса актрисы
  2. 2 Актриса подала в суд на «Тинькофф» за якобы незаконное использование ее голоса — он появился в порно
  3. 3 Google создала невидимый водяной знак для маркировки сгенерированных нейросетью изображений
  4. 4 «Одноклассники» запустили отдельную службу поддержки для блогеров
  5. 5 В Киргизии хотят запретить TikTok
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2023

Stamina VC

31 августа 2023

Picture Predictor

31 августа 2023

Стипендиальный конкурс от «Россельхозбанка»

Все ВОЗМОЖНОСТИ