Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче

Google начнет по умолчанию размывать откровенные изображения в поисковой выдаче. Функцию SafeSearch активируют для всех пользователей, но ее можно будет отключить.

Google представила новую функцию в рамках масштабной программы по обеспечению безопасного поиска. Она получила название SafeSearch, пишет The Verge.

SafeSearch будет по умолчанию размывать откровенные и нежелательные изображения, содержащие, например, сцены насилия и сексуального характера в поисковой выдаче.

Хотя функцию автоматически активируют для всех пользователей, ее можно будет отключить в графе настройки «безопасного поиска».

Впервые о запуске функции стало известно в феврале, в сентябре же Google планирует провести релиз SafeSearch по всему миру.

Фото на обложке: BongkarnGraphic / Shutterstock