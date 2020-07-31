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Bloomberg узнал о переговорах Google по продвижению своих продуктов на Samsung

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Головная компания Google — Alphabet Inc. — и Samsung обсуждают продвижение продуктов Google на устройствах Samsung. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg узнал о переговорах Google по продвижению своих продуктов на Samsung

Корпорация сможет усилить контроль над поисковой системой на устройствах Samsung, сообщили собеседники издания.

Операционная система Android уже является основной на устройствах южнокорейского производителя, однако Samsung будет продвигать использование цифрового помощника Google, а также магазина приложений Play Store.

Отмечается, что для Samsung это может означать снижение интеграции ее собственных продуктов, включая цифрового помощника Bixby. Однако на фоне падения спроса на устройства в условиях пандемии коронавируса компания ищет варианты нарастить выручку.

Детали возможной сделки не раскрываются, но, по данным Bloomberg, Google ежегодно платит миллиарды долларов за то, чтобы его поисковая система по умолчанию использовалась в браузере Safari на устройствах Apple.

«Samsung сохраняет приверженность своей собственной экосистеме и сервисам, — сообщил представитель компании. — В то же время Samsung тесно сотрудничает с Google и другими партнерами, чтобы предложить лучший опыт нашим пользователям».

В Google же заявили, что, «как и все производители устройств с системой Android, Samsung может свободно создавать свой собственный магазин приложений и цифрового помощника».

Фото: Unsplash

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