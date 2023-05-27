Google оштрафовали на $32,5 млн за нарушение патентных прав Sonos

Очередное судебное разбирательство Sonos и Google завершилось победой компании-разработчика аудиопродукции: техногиганта оштрафуют на $32,5 млн за нарушение патента Sonos на технологию синхронизации воспроизведения звука через несколько динамиков в таких продуктах, как Chromecast Audio и Google Home.

Однако суд отклонил четыре других иска разработчика против Google о нарушении второго патента, касающегося управления устройствами с помощью смартфонов или других гаджетов, подчеркивает Gizmochina. Sonos не удалось убедительно доказать, что приложение Google Home нарушало его.

Комментируя решение, представители Google подчеркнули, что спор касался конкретных функций с ограниченным использованием. Техногигант пояснил, что из всех патентов, первоначально заявленных Sonos в этом деле, только один был признан нарушенным.

При этом в Sonos утверждают, что Google «систематически» нарушает патентные права разработчика. Доказательство тому — предыдущие решения Комиссии по международной торговле.

В 2021 году производитель аудиопродукции уже выигрывал похожие дела против корпорации, а в целом разработчик заявляет о нарушении прав на более 200 их патентов. И компания по-прежнему полна решимости добиваться справедливого наказания от Google и соответствующих штрафов в свою пользу.

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