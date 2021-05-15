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SpaceX разместит наземные станции Starlink на территории центров обработки данных Google

Новости
Виктория Сафронова
Виктория Сафронова

Редактор выходного дня RB.RU

Виктория Сафронова

SpaceX установит наземные станции Starlink на территории центров обработки данных Google. Это следует из соглашения между двумя компаниями, сообщает CNBC.

SpaceX разместит наземные станции Starlink на территории центров обработки данных Google

Компании будут стремиться совместно предоставлять корпоративным клиентам, которые работают или реализуют проекты в удаленных районах, доступ к облачным сервисам Google и спутниковым интернет-сервисам Starlink во второй половине 2021 года.

Размещение наземных станций в центрах обработки данных Google дает спутникам Starlink возможность надежно и с низкой задержкой доставлять данные клиентам через Google Cloud. Устройства клиентов будут напрямую подключаться к спутниками, которые связаны с центрами обработки данных Google. Затем приложения в этих центрах обработки данных будут быстро запускаться с помощью облачных сервисов Google, которые имеют возможность аналитики, встроенный искусственный интеллект и машинное обучение. Центры обработки данных Google будут отправлять им данные через спутники Starlink.

«Частная сеть Google Cloud с высокой пропускной способностью будет поддерживать предоставление глобальной спутниковой интернет-службы Starlink, обеспечивая предприятиям и потребителям беспрепятственное подключение к облаку и Интернету, а также обеспечивая доставку критически важных корпоративных приложений практически в любое место», — говорится в совместном заявлении Google и SpaceX.

По информации CNBC, SpaceX в первую очередь развернет наземные станции в центрах обработки данных Google в США. Однако в будущем партнерство будет расширяться и приведет к появлению наземных станций Starlink в центрах обработки данных Google по всему миру.

Фото: Sundry Photography / Shutterstock

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