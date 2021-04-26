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«Пользователи стремятся экономить»: Google опубликовал топ поисковых запросов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Аналитики поиска Google подсчитали данные и пришли к выводу, что количество запросов пользователей, направленных на экономию денег и оказание медицинских услуг за год выросло в несколько раз. Есть и другие тренды, но не с таким значительным ростом.

«Пользователи стремятся экономить»: Google опубликовал топ поисковых запросов

Число поисковых запросов со словом «низкобюджетный» выросло на 200%, о доступной медицинской страховке – на 600%. Пользователей стали больше интересовать «лучшие бюджетные игровые» компьютеры – на 80% больше запросов.

В тренде также «мебельные магазины рядом» и «идеи для маленьких помещений» (рост 100%), «массаж рядом» и «матрас при болях в спине» (200% и 100% роста соответственно).

Пандемия перевела многих людей на удаленный режим работы, поэтому в тренд с ростом на 400% попал запрос «как настроить трансляцию экрана».

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Фото: презентация Google

Фото на обложке: PiXXart / Depositphotos.com

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