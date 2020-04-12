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СМИ: Google запретил сотрудникам использовать Zoom

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Google запретила сотрудникам использовать сервис видеоконференций Zoom на рабочих компьютерах. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на письмо, которое получили сотрудники компании. 

СМИ: Google запретил сотрудникам использовать Zoom

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда подтвердил изданию эту информацию. По его словам, Zoom не соответствует стандартам безопасности Google.

На служебных компьютерах Google перестанет работать десктопная версия Zoom. Сотрудники смогут использовать мобильную и веб-версии приложения. 

У Google есть свой сервис конференций Meet, который напрямую конкурирует с Zoom.  

Ранее использовать Zoom запретила компания Илона Маска SpaceX. Приложение критикуют за проблемы с безопасностью. Недавно записи 15 тысяч конференц-звонков сервиса оказались в открытом доступе. На этой неделе один из акционеров Zoom подал на компанию в суд из-за сокрытия информации. 

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Zoom — один из самых популярных сервисов видеоконференций. По собственным данным компании, в марте этого года аудитория сервиса достигла 200 млн человек.

Фото: NYC Russ / Shutterstock

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