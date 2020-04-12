СМИ: Google запретил сотрудникам использовать Zoom

Google запретила сотрудникам использовать сервис видеоконференций Zoom на рабочих компьютерах. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на письмо, которое получили сотрудники компании.

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда подтвердил изданию эту информацию. По его словам, Zoom не соответствует стандартам безопасности Google.

На служебных компьютерах Google перестанет работать десктопная версия Zoom. Сотрудники смогут использовать мобильную и веб-версии приложения.

У Google есть свой сервис конференций Meet, который напрямую конкурирует с Zoom.

Ранее использовать Zoom запретила компания Илона Маска SpaceX. Приложение критикуют за проблемы с безопасностью. Недавно записи 15 тысяч конференц-звонков сервиса оказались в открытом доступе. На этой неделе один из акционеров Zoom подал на компанию в суд из-за сокрытия информации.

Zoom — один из самых популярных сервисов видеоконференций. По собственным данным компании, в марте этого года аудитория сервиса достигла 200 млн человек.