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В Госдуме призвали распространить закон о «приземлении» на крупнейшие NFT-маркетплейсы

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Крупнейшие NFT-маркетплейсы так же, как криптовалютные биржи, должны попасть под действие закона «о приземлении», заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

В Госдуме призвали распространить закон о «приземлении» на крупнейшие NFT-маркетплейсы

«На сегодняшний день у понятия "NFT" не существует определения в российском законодательстве. Термин "токен" фигурирует в законе о цифровых финансовых активах – но его описание даже формально не соответствует тем NFT, которыми сейчас торгуют в маркетплейсах. <…> Очевидно, что наше законодательство в этой части нуждается в совершенствовании и выработке четких дефиниций», — заявил Горелкин.

На крупнейшие NFT-маркетплейсы также, как на криптовалютные биржы, необходимо распространить действие закона «о приземлении», считает депутат. По его мнению, только таким образом государство сможет защитить права россиян, владеющих дорогостоящими NFT в случае возникновения спорных ситуаций.

Сейчас же правовой статус NFT определяется исключительно правилами площадки, которая его выпускает, отметил Горелкин. Парламентарий также указал, что в декабре 2021 года объем торгов NFT достиг рекордных $6,86 млрд. В связи с этим вопросы о правовом статусе NFT в России особенно актуальны, подчеркнул он.

Дорожная карта по регулированию криптовалютного рынка предусматривает отчетность криптобирж и их возможное «приземление» в России. Правительство утвердило ее 28 января 2022 года.

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Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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