Госдума поддержала запрет иноагентам занимать руководящие должности в госкорпорациях
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В начале месяца о планах по внесению инициативы на рассмотрение Госдумы сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его мнению, участие в управлении госкорпорациями «лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны».
«Речь идет, например, о корпорациях, связанных с космической деятельностью (“Роскосмос”), развитием атомной энергетики (“Росатом”), содействием разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции (“Ростех”), развитием и модернизацией экономики (ВЭБ.РФ) и других», — заявил тогда Пискарев.
- В середине марта депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении перечня оснований для признания лиц иноагентами. Документ, помимо прочего, предлагает наделять таким статусом тех, кто оказывает «содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России», следует из законопроекта.
Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock / FOTODOM
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