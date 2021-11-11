На «Госуслуги» совершена рекордная по мощности кибератака

На портал «Госуслуги» была совершена рекордная по мощности атака, свыше 680 Гигабит в секунду, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Атака проходила 10 ноября 2021 года и была отражена.
В настоящее время работоспособность портала «Госуслуг» восстановлена.
«Проблемы со входом на портал у некоторых пользователей фиксировались в течение 20 минут. Сейчас технические специалисты разбираются с причинами», — сообщили в Минцифры.
Ранее 11 ноября некоторые пользователи испытывали временные проблемы с доступом к «Госуслугам». На сайте портала сообщалось, что он недоступен по техническим причинам.
В августе 2021 года сообщалось о повышенном интересе киберперступников к аккаунтам россиян на портале «Госуслуг». Предложения о продаже взломанных учетных записей все чаще стали появляться в даркнете. Эксперты связали это с расширением спектра услуг, оказываемых на портале. В октябре 2021 года в ходе исследования App Annie выяснилось, что приложение «Госуслуги» стало самым скачиваемым среди россиян.
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Фото на обложке: etonastenka /
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