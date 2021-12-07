Греф раскритиковал метавселенную Цукерберга после головокружения в гарнитуре VR

Глава «Сбера» Герман Греф раскритиковал метавселенную Марка Цукерберга после того как час провел в гарнитуре виртуальной реальности (VR) и испытал головокружение.

Финансист заявил, что на доработку технологии Facebook могут понадобиться годы.

«Я не верю в метавселенную имени Цукерберга. Вход в метавселенную должен быть простым и очень доступным, и не должен вызывать головокружение от использования гарнитур», — заявил Герман Греф во время дискуссии на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2021. Его цитирует издание Forbes.ru.

Гарнитура, которую примерил Греф, создана компанией Oculus (принадлежит Facebook). По словам главы «Сбера», «это неудобно» и даже «для взрослого человека это очень серьезное давление».

Глава «Сбера» уверен, что ключевым барьером для тренда метавселенных является несовершенство технологий и проблема с интерфейсами. Пока внутри можно обнаружить только игры, которые несовершенны и непривлекательны, считает председатель правления Сбербанка.

Греф заявил, что больше верит в аватары, а людей скоро начнут обвешивать датчиками для их создания. Его корпорация уже выпустила одного для системы кибербезопасности, а в середине 2022 года закончит создание аватара для всей платформы.

«Это придет раньше метавселенных. А о них мы сможем говорить через 5-10 лет, когда созреют интерфейсы», — отметил Греф.

В рамках Meta Марк Цукерберг хочет создать подобие виртуального мира, который можно встретить в научно-фантастических романах. О создании метавселенных уже заявили компания Microsoft, а также российская MyTona.

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Фото на обложке: Unsplash