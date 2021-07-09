«Технология, которая может "хакнуть" человека»: Греф и Возняк заговорили о рисках ИИ

Президент Сбербанка Герман Греф и сооснователь Apple Computer Стив Возняк обсудили риски искусственного интеллекта (ИИ) в ходе конференции по кибербезопасности Cyber Polygon. Греф признал, что это единственная технология, способная «хакнуть» человека, Возняк же пошутил, что любит интерпретировать термин AI (искусственный интеллект) как «алгоритмический идиотизм».

По мнению главы Сбербанка, искусственный интеллект влияет на человека сильнее, чем другие созданные ранее технологии.

«Это единственная технология, которая способна взломать человека. "Хакнуть" человека. Нам приходится поступаться неприкосновенностью частной жизни, мы теряем нашу приватность в больших городах», — признал Греф.

По его словам, многие в настоящее время озабочены тем, что ИИ полностью изменит существующий образ жизни и привычки. «Может быть, мы не вполне готовы к этому?», — задался вопросом глава «Сбера».

Cооснователь Apple отметил, что «мы много говорим о том, что искусственный интеллект умен», однако доверить этику, ценности и защиту людей ИИ нельзя.

«Мы с супругой попробовали различные беспилотные функции у нас в машине, и я понял, что то, что называется ИИ в этой машине, это какая-то очень несовершенная система, даже можно сказать опасная. Даже самый бездарный водитель в мире не будет совершать ошибки, которые эта машина совершает постоянно. И вы это заметите, только если вы будете много ездить», — поделился Возняк.

По его словам, машина отлично справляется только со стандартной ситуацией. Возняк считает, что искусственный интеллект можно научить ограниченному числу навыков, но «нельзя заставлять технологии думать за нас».

«Самостоятельное мышление у машины — это очень опасная концепция, они работают на алгоритмах. Я люблю называть AI — искусственные интеллект — "алгоритмический идиотизм"», — пошутил сооснователь Apple.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!