Group-IB обнаружила объявления о продаже аккаунтов российских пользователей Zoom

Эксперты Group-IB обнаружили объявления о продаже учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom. Среди них есть и российские аккаунты. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Аккаунты продаются на трех андеграундных площадках.

«Общее количество уникальных записей, выставленных на продажу на данный момент, составляет 4153, среди которых 31 аккаунт принадлежит пользователям с почтовым адресом в домене .ru», — рассказал глава группы исследования киберпреступности в Group-IB Дмитрий Шестаков.

Эксперт отметил, что проверить, действительно ли учетные данные принадлежат пользователям Zoom, невозможно.

Ранее против Zoom подали два иска из-за предполагаемого разглашения конфиденциальных данных пользователей. В одном из них говорится, что сервис собирает информацию о пользователях и не уведомляет об этом во время установки или открытия приложения Zoom, а затем передает данные третьим сторонам, в том числе Facebook.

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