The Guardian назвала худших руководителей технологических компаний года

Худшими руководителями технологических компаний в 2022 году по версии The Guardian стали основатель криптобиржи Сэм Бэнкман-Фрид и предприниматель Илон Маск. Также в список попали глава Amazon Джеффри Безос и руководитель Meta Platforms* Марк Цукерберг.

Издание приводит факты массовых увольнений, которые провели Безос, Цукерберг и Маск. The Guardian напоминает, что в начале года акции Meta обвалились на 23% в течение одного дня. А спустя 9 месяцев компанию пришлось покинуть 11 тыс. человек.

Масштабные увольнения провела и компания Безоса, в 2022 году Amazon сократила 10 тыс. рабочих мест. Кроме того, сотрудники IT­-гиганта утверждают, что «любимый проект» главы корпорации Alexa полностью провалился.

Издание также напомнило о покупке Илоном Маском социальной сети Twitter, которая состоялась в конце октября. Издание иронично описывает реформы, к которым бизнесмен приступил, как только возглавил компанию. В частности, Маск распустил совет директоров, уволил около половины сотрудников, ввел новые функции, а затем отменил их, и так далее. По мнению авторов The Guardian, предприниматель не раз продемонстрировал, что «не понимает связи между словами, действиями и их последствиями».

Еще одним бизнесменом, который получил статус одного их худших руководителей, стал экс-глава и основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид. В ноябре из-за дефицита ликвидности площадка объявила о банкротстве. Накануне банкротства Бэнкман-Фрид вывел со счетов биржи $10 млрд клиентских средств в свою торговую компанию Alameda Research, выяснили СМИ. В середине декабря предпринимателя задержали на Багамах, после депортации в США его освободили под залог в $250 млн. Сообщалось, что компания потратила на недвижимость для сотрудников и семьи Бэнкмана-Фрида $121 млн.

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