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Журналисты The Guardian создали «Цукербота» и взяли у него интервью

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Британское издание The Guardian вместе с разработчиком Botnik создали бота на основе текстов и слов Марка Цукерберга. Затем журналисты взяли у него эксклюзивное интервью.

Журналисты The Guardian создали «Цукербота» и взяли у него интервью

Как сообщается, в Zuckerbot был загружен корпус текстов Zuckerberg Files за последние три года. Сюда входят интервью СЕО Facebook, речи, посты и показания на слушаниях в Конгрессе США.

После того, как алгоритм обработал 200 тысяч слов, был создан бот в форме клавиатуры с предиктивным набором (предлагающей окончания фраз и словосочетаний — прим. Rusbase).

Затем журналисты британских газет The Guardian и The Observer подготовили свои вопросы и задали их «Цукерботу».

Вот несколько отрывков из интервью:

Guardian: В этом году много говорили о миллиардерах. Как вы считаете, миллиардеры должны существовать?

Zuckerbot: Я намного больше, чем просто огромная сумма денег. Я — это много всего, что обозначает, что если меня не будет, то некому будет убеждаться в том, что этот компьютер может делать все – от управления до исследований. И это интернет для меня? Это интернет для всех? Я думаю, что в будущем мы решим это.

G: Скажите правду: вы планировали баллотироваться в президенты?

Z: У меня есть обязанность быть интересным для публики. Для меня неприемлемо быть зарожденным и убежденным в том, что я — фотография. Мне очень нравится принимать решения о людях. Думаю, я точно в команде людей.

G: Последний вопрос: должны ли мы доверять вам?
Z: Недавно я обнаружил физическую дощечку, которой может быть около миллиарда лет, и она уже пассивно создает около одного миллиона часов видеоконтента за ночь. Так что вы можете верить этому.

Полное интервью с Zuckerbot на английском языке можно найти на сайте The Guardian.

Фото: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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