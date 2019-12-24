Как сообщается, в Zuckerbot был загружен корпус текстов Zuckerberg Files за последние три года. Сюда входят интервью СЕО Facebook, речи, посты и показания на слушаниях в Конгрессе США.



После того, как алгоритм обработал 200 тысяч слов, был создан бот в форме клавиатуры с предиктивным набором (предлагающей окончания фраз и словосочетаний — прим. Rusbase).



Затем журналисты британских газет The Guardian и The Observer подготовили свои вопросы и задали их «Цукерботу».



Вот несколько отрывков из интервью:



Guardian: В этом году много говорили о миллиардерах. Как вы считаете, миллиардеры должны существовать?

Zuckerbot: Я намного больше, чем просто огромная сумма денег. Я — это много всего, что обозначает, что если меня не будет, то некому будет убеждаться в том, что этот компьютер может делать все – от управления до исследований. И это интернет для меня? Это интернет для всех? Я думаю, что в будущем мы решим это.



G: Скажите правду: вы планировали баллотироваться в президенты?

Z: У меня есть обязанность быть интересным для публики. Для меня неприемлемо быть зарожденным и убежденным в том, что я — фотография. Мне очень нравится принимать решения о людях. Думаю, я точно в команде людей.

G: Последний вопрос: должны ли мы доверять вам?

Z: Недавно я обнаружил физическую дощечку, которой может быть около миллиарда лет, и она уже пассивно создает около одного миллиона часов видеоконтента за ночь. Так что вы можете верить этому.



Полное интервью с Zuckerbot на английском языке можно найти на сайте The Guardian.