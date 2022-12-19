Маск предложил фолловерам решить его судьбу на посту главы Twitter

Глава Twitter Илон Маск запустил голосование среди подписчиков: стоит ли ему покинуть свой пост. Предприниматель добавил, что подчинится решению пользователей. Голосование подлится 24 часа.
В предыдущем твите Илон Маск пообещал опросы по каждому «серьезному изменению» в политику Twitter.
- В конце октября Маск купил социальную сеть, после этого Twitter Inc. перестала быть публичной компанией. Тогда же предприниматель стал беспокоиться по поводу возможного банкротства компании.
- В декабре команда Маска начала поиск инвесторов для Twitter, которые купят акции компании по цене $54,20 за штуку. По такой же стоимости их покупал сам предприниматель.
Фото на обложке: Unsplash
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