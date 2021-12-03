Honor решил ворваться в лидеры рынка смартфонов в России

Honor после восстановления отношений с Google за две недели продал всю первую партию новых смартфонов в России. Продажи позволили китайской компании увеличить за это время долю рынка — 5,5% в деньгах и 5,1% в штуках.

Продажи серии 50 за две недели, по собственным данным компании, превысили реализацию прошлогодней серии Honor 30 за тот период, сообщил «Коммерсантъ».

Эксперты допустили, что если поставки смартфонов будут регулярными, то Honor сможет войти в пятерку лидеров рынка уже в первом квартале 2022 года.

Два года назад действующий на тот момент президент Дональд Трамп подписал указ, который позволял блокировать покупку оборудования, угрожающего нацбезопасности США.

После этого Министерство торговли внесло Huawei в черный список. Тогда же Google, разрабатывающая операционную систему Android, которая используется в устройствах Huawei и Honor, перестала сотрудничать с брендами.

Осенью 2020 года Huawei, чтобы вывести Honor из-под санкций, продала свой суббренд китайскому консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co.

В России Huawei и Honor начали разделять онлайн-продажи устройств двух брендов в январе.

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