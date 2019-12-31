Huawei продала 240 млн смартфонов в 2018 году. Об этом в письме для сотрудников написал гендиректор компании Эрий Сюй. Таким образом, Huawei обошла Apple и стала вторым в мире производителем смартфонов по объему продаж, подсчитали в Forbes.

Издание подчеркивает, что это неожиданные цифры, так как в мае Huawei попала в черный список США и лишилась поддержки сервисов Google.

Huawei обошла Apple по продажам смартфонов, несмотря на бойкот в США — Forbes