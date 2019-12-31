Huawei обошла Apple по продажам смартфонов, несмотря на бойкот в США — Forbes
Huawei продала 240 млн смартфонов в 2018 году. Об этом в письме для сотрудников написал гендиректор компании Эрий Сюй. Таким образом, Huawei обошла Apple и стала вторым в мире производителем смартфонов по объему продаж, подсчитали в Forbes.
Издание подчеркивает, что это неожиданные цифры, так как в мае Huawei попала в черный список США и лишилась поддержки сервисов Google.
Конкуренты Huawei пока не подвели итоги года. Forbes ожидает, что Samsung сохранит первое место, а Apple выпустит 185-190 млн смартфонов и займет третью позицию. В 2018 году, по данным IDC, Samsung произвела 292 млн телефонов, Apple — 209 млн, а Huawei — 206 млн.
В письме Эрика Сюя также говорится, что выручка Huawei в 2019 году выросла на 18% и составила 850 млрд юаней ($120 млрд). Год назад продажи компании выросли чуть больше — на 19,5%. Выручку за квартал Сюй не привел, однако, по версии Reuters, она увеличилась на 3,9% — 239,2 млрд юаней ($23,3 млрд).
Сюй предупредил, что 2020 год будет сложным для Huawei, и темпы роста продаж компании, вероятно, снизятся, поскольку, по прогнозу Сюя, Huawei останется в санкицонном списке США. Американские власти бойкотируют Huawei, потому что считают, что Китай занимается шпионажем через оборудование для 5G, которое в том числе выпускает Huawei.
Поскольку Huawei находится под санкциями, американским компаниям нельзя с ней сотрудничать. На этом фоне Google отказалась поддерживать свои сервисы на выпущенных после бойкота смартфонах Huawei. В результатет флагман Huawei Mate 30 Pro вышел без Gmail, Chrome и других приложений Google.
Фото: Ascannio / Shutterstock
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