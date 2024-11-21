Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

СМИ сообщили об обысках у генпродюсера Kion Игоря Мишина

Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

В подмосковном доме генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion Игоря Мишина прошли обыски. Об этом сообщают «РИА Новости», Telegram-канал Baza и журналистка Ксения Собчак

СМИ сообщили об обысках у генпродюсера Kion Игоря Мишина
  1. Новости

По словам источника «РИА Новости», обыски прошли утром в четверг, 21 ноября, «в загородном частном доме в элитном подмосковном поселке». Собеседник отметил, что оперативные мероприятия связаны с делом о «пособничестве украинским террористам», в ходе них в доме Мишина «предположительно нашли запрещенные вещества», которые отправили на экспертизу. 

Baza пишет, что дом Мишина расположен в коттеджном поселке «Раздоры». Канал указал, что генпродюсера Kion называли одним из организаторов «голой вечеринки», которую устроила блогер Настя Ивлеева.

По информации Собчак, оперативные мероприятия прошли только дома у Мишина, в его офисе обысков не было. Информацию о том, что топ-менеджера повезли на медосвидетельствование она назвала «враньем». «Некоторые каналы сейчас об этом пишут, якобы еще вещества какие-то были. Это не соответствует действительности, по моим источникам», — написала журналистка. 

В пресс-службе Kion от комментариев отказались. RB.RU направил запросы в МТС (владеет онлайн-кинотеатром) и Следственный комитет.

Фото на обложке: пресс-служба KION

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

7 писем для старта
Начни бизнес с RB.RU
Подписаться

ВОЗМОЖНОСТИ

21 ноября 2024

Набор проектов в Контур Стартап-бюро

25 ноября 2024

Хакатон Т1: Москва

25 ноября 2024

INGRIA.Drone

25 ноября 2024

RB Choice — 100 перспективных российских стартапов

26 ноября 2024

Единое окно инноваций РЖД. Разработка устройства для натурного измерения скорости соударения вагонов при роспуске с сортировочной горки

Все ВОЗМОЖНОСТИ