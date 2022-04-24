Разработчики игр и приложений разочаровались в «улучшениях» App Store

Компания Apple, как следует из обиженных твиттов разработчиков игр и приложений, разослала уведомления об удалении ряда продуктов из App Store, если их не обновляли несколько лет.

На сайте корпорации сообщается, что эта мера — одна из комплекса, нацеленного на «улучшение магазина приложений». В частности, для Apple важно, чтобы пользователи могли максимально быстро найти актуальные и действующие приложения, не блуждая среди устаревших.

Подобный подход не вызвал восторга у разработчиков. Например, пользователь @protopop пишет:

«Мне дурно: Apple только что прислала мейл, где говорится, что они удалят мою бесплатную игру из магазина, потому что я не обновлял ее больше двух лет. Это часть их улучшений. Совсем не круто. С учетом, что приставочные игры 2000-х годов еще в продаже. Несправедливый барьер для разработчиков».

В своем горе он не одинок, аналогичные посты сделали и другие разработчики. Все они задаются логичными для текущей ситуации вопросом: что же необходимо сделать, чтобы остаться на просторах App Store?

Очевидно, что требуется выпустить обновление. Но что это должно быть за обновление, если игра или приложение и так отлично функционируют и не требуют доработки? Пользователь @emilia возмущена:

«Игры могут быть завершенными объектами! Бесплатные проекты часто не требуют обновлений, это законченные произведения искусства, которые могут быть многолетней давности».

Обиженные разработчики опасаются, что одного лишь факта релиза апдейта будет недостаточно для Apple, а сохранить различные инди-игры, весьма популярные у определенного круга пользователей, очень бы хотелось.

Фото на обложке: Gabriel Dias Pimenta / Unsplash