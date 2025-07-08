ИИ-шутки кончились: в России обсуждают уголовную статью за дипфейки без согласия и маркировку нейроконтента
Минцифры изучает возможность введения обязательной маркировки материалов, созданных при помощи искусственного интеллекта (ИИ). «Известия» сообщают, что в планах предусмотрена уголовная ответственность за распространение дипфейков в том случае, если запечатленные люди не давали свое согласие.
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Вводят термины — потом дадут по рукам
В настоящее время ведомство нацелено прежде всего на формирование понятной терминологической базы в данной сфере. На ее основе в дальнейшем будет происходить ужесточение действующего законодательства.
Минцифры не против: закон нужен, маркировку — проработать
В конце весны Институт социально-экономического анализа и программ развития инициировал такую меру, на соблюдение которой не должно быть исключений. Свое предложение ИСАПР адресовал премьер-министру Михаилу Мишустину. По мнению его экспертов, маркировака станет барьером к распространению дипфейков и обезопасит пользователей, которых может ввести в заблуждение ложная информация. Минцифры подтвердило необходимость установления правовых норм для легитимного использования ИИ-контента и детальной проработки системы контроля за маркировкой.
Генеративка под статьёй: чиновники готовят новый формат регулирования
Письмо также затрагивает вопрос о наказании за создание, а также распространение дипфейков без полученного на то согласия. За это предполагается введение уголовной ответственности. Минцифры совместно с Роскомнадзором и другими федеральными структурами активно обсуждают эти предложения, что открывает путь к более эффективному регулированию цифрового контента.
Фото на обложке: Rennyks / Shutterstock / FOTODOM
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