Илон Маск назначил нового финансового директора xAI и X

Илон Маск усиливает контроль над своими ключевыми активами — искусственным интеллектом и социальной сетью. По данным Financial Times, бывший банкир Morgan Stanley Энтони Армстронг, который консультировал Маска при покупке Twitter за $44 млрд, назначен финансовым директором xAI и платформы X. Его задача — вернуть бизнес к финансовой устойчивости на фоне миллиардных расходов и волны кадровых перестановок.

Давний союзник Илона Маска

Энтони Армстронг — опытный специалист по сделкам, ранее возглавлявший направление M&A в технологическом секторе Morgan Stanley. Именно он курировал процесс финансирования сделки по приобретению Twitter и помог Илону Маску структурировать кредитную схему. Как сообщает Reuters, отношения между ними укрепились во время переговоров — теперь Армстронг стал одним из ближайших финансовых советников Илона Маска. Его официальное назначение в xAI состоялось на прошлой неделе.

Энтони Армстронг сменил покинувшего команду Майка Либераторе

Энтони Армстронг возглавит финансовые потоки как в xAI, так и в X, где остро стоит вопрос восстановления выручки. По данным Bloomberg, во втором квартале 2025 года платформа показала снижение доходов после исхода рекламодателей и ослабления стандартов модерации.

Назначение Энтони Армстронга совпало с масштабной ротацией топ-менеджеров: летом из компаний Илона Маска ушли генеральный юрисконсульт xAI Роберт Кил, финансовый директор платформы X Махмуд Реза Банки и CEO X Линда Яккарино.

Энтони Армстронг сменил на посту финансового директора Майка Либераторе, который покинул стартап из-за разногласий по корпоративной структуре и финансовым целям.

xAI требуется финансовое восстановление

Новое назначение произошло на фоне растущего финансового напряжения. Ежемесячно xAI теряет около $1 млрд из-за высоких инфраструктурных расходов, пишет Bloomberg. При этом Илон Маск ведёт переговоры о новом раунде финансирования, который может оценить компанию примерно в $200 млрд, что делает её одним из самых дорогих стартапов в мире.

По данным Financial Times, на Энтони Армстронга ложится ключевая задача — выстроить модель, способную сбалансировать рост расходов с инвестиционной привлекательностью. Он также будет курировать переговоры с банками и фондами, которые готовы финансировать строительство дата-центров и развитие ИИ-инфраструктуры.

Контекст

Назначение Энтони Армстронга — не просто кадровое усиление, а попытка стабилизировать финансовую вертикаль, охватывающую и стартап xAI, и социальную сеть X. Для Илона Маска это шаг к объединению управленческих центров и выстраиванию единой стратегии монетизации ИИ-продуктов.

Фото: Chesnot / Contributor / Getty Images