Импорт электроники в Россию снизился впервые за два года

В 2024 году поставки компьютеров, смартфоны, компонентов к ним и другой электроники в Россию сократились до 3% год к году, рассказал «Коммерсанту» руководитель департамента закупок дистрибутора 3Logic Group Максим Родионов. Раньше сокращение импорта наблюдалось в 2014 и 2022 годах.

Тогда спад произошел из-за санкций со стороны Евросоюза и США. В прошлом году главными причинами стали высокая ключевая ставка Центробанка и сложности с проведением платежей в Китай, пишет газета.

По данным Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, импорт электроники в прошлом году снизился в годовом выражении на 1,5−2%. Из информации Федеральной таможенной службы следует, что за январь-октябрь прошлого года высокотехнологичный импорт, который включает электронику, оборудование, транспорт и другое, сократился на $1,2 млрд, или на 1,1% к аналогичному периоду 2023 года.

Спрос на новую бытовую технику в России при этом сокращается, но «почти в два раза год к году» вырос спрос на поддержанные устройства, сказал учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Shaub Lorenz Гусейн Иманов. По его мнению, будет расти спрос и на локализованную электронику из-за более низких цен на нее.

Иностранные предприятия, которые организовали производство в России, будут в более выигрышной ситуации, поскольку кредиты в Европе и Китае выдаются под меньшую ставку, считает эксперт.

В 2025 году импорт электроники продолжит сокращаться, полагают эксперты. Это произойдет из-за высоких ставок кредитования и экспортных ограничений Китая на товары двойного назначения (к ним относятся IT-оборудование и комплектующие), считает старший партнер логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock / FOTODOM