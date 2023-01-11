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Apple намерена использовать собственные дисплеи для мобильных устройств

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Американский техногигант Apple намерен с 2024 года начать использовать экраны собственного производства на мобильных устройствах. Так компания планирует снизить зависимость от Samsung, LG и др.

Apple намерена использовать собственные дисплеи для мобильных устройств

Новые экраны получат сначала Apple Watch к концу следующего года. Позднее Apple расширит линейку собственных дисплеев, в том числе, для смартфонов iPhone, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Корпорация также хочет получить больший контроль над дизайном и возможностями дисплеев. Экраны должны быть более яркими, лучше смотреться под углом, а контент будет выглядеть так, словно он изображен на поверхности стекла.

Apple также планирует разрешить владельцам iPhone устанавливать приложения из сторонних магазинов. Компания это сделает в ответ на принятый европейским парламентом соответствующий закон. Требования вступают в силу в 2024 году

В ноябре 2022 года Apple в очередной раз признали самым дорогим брендом в мире. Его стоимость оценили в $482,2 млрд, с прошлого года он подорожал на 18%. Ближайшего конкурента Apple обгонала с большим отрывом бренд Microsoft, который оценили в $278,3 млрд. Бренды еще не дорожали так быстро, как в прошлом году – общая стоимость брендов из рейтинга выросла на 16% и составила рекордные $3,1 трлн.

Фото на обложке: Unsplash

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