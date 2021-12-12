Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии и «легализовали» биткоин в стране

Утром 12 декабря злоумышленники взломали личный Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди и объявили от его имени о принятии биткоина в качестве официальной платежной валюты в стране.
«Индия официально приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Правительство официально купило 500 биткоинов и раздает их всем жителям страны», — передает Bloomberg сообщение от фейкового Моди.
Как отмечает источник, хакеры недолго имели контроль над аккаунтом, очень скоро доступ к нему был восстановлен. В офисе главы правительства отреагировали на инцидент, заявив, что пока учетная запись находилась в руках киберпреступников, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться».
The Twitter handle of PM @narendramodi was very briefly compromised. The matter was escalated to Twitter and the account has been immediately secured.— PMO India (@PMOIndia) December 11, 2021
In the brief period that the account was compromised, any Tweet shared must be ignored.
Это не первый случай взлома Twitter-аккаунта премьер-министра Индии — в сентябре прошлого года от его имени были опубликованы несколько постов с призывом жертвовать криптовалюту в фонд, созданный Моди для борьбы с распространением COVID-19.
Хакеры любят взламывать не только самые популярные социальные сети — в октябре члены организации Anonymous устроили хакерскую атаку на соцсеть Трампа Truth Social еще до официального запуска, создав в ней фейковые аккаунты Дональда Трампа и экс-главы Twitter Джека Дорси.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Madhuram Paliwal / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно знать при запуске образовательного стартапа на индийском рынке
- 2 Куда идти стартапам в Индии
- 3 Как вести переговоры с индийскими партнерами: советы для предпринимателей
- 4 «Правила игры тут более понятны, чем в Китае». Восемь особенностей в работе с Индией
- 5 Хешрейт биткоина полностью восстановился после запрета на майнинг в Китае
ВОЗМОЖНОСТИ
12 декабря 2021
13 декабря 2021