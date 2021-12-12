Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии и «легализовали» биткоин в стране

Утром 12 декабря злоумышленники взломали личный Twitter-аккаунт премьер-министра Индии Нарендры Моди и объявили от его имени о принятии биткоина в качестве официальной платежной валюты в стране.

«Индия официально приняла биткоин в качестве законного платежного средства. Правительство официально купило 500 биткоинов и раздает их всем жителям страны», — передает Bloomberg сообщение от фейкового Моди.

Как отмечает источник, хакеры недолго имели контроль над аккаунтом, очень скоро доступ к нему был восстановлен. В офисе главы правительства отреагировали на инцидент, заявив, что пока учетная запись находилась в руках киберпреступников, «любые опубликованные твиты должны игнорироваться».

Это не первый случай взлома Twitter-аккаунта премьер-министра Индии — в сентябре прошлого года от его имени были опубликованы несколько постов с призывом жертвовать криптовалюту в фонд, созданный Моди для борьбы с распространением COVID-19.

Хакеры любят взламывать не только самые популярные социальные сети — в октябре члены организации Anonymous устроили хакерскую атаку на соцсеть Трампа Truth Social еще до официального запуска, создав в ней фейковые аккаунты Дональда Трампа и экс-главы Twitter Джека Дорси.

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Фото: Madhuram Paliwal / Shutterstock