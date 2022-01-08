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Власти Индии расследуют нарушение Google антимонопольного законодательства

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Индийский регулятор начал расследование деталей работы новостных сервисов Google. Местные медиа недовольны тем, что корпорация якобы пользуется своим доминирующем положением на рынке СМИ.

Власти Индии расследуют нарушение Google антимонопольного законодательства

Комиссия по конкуренции Индии подозревает, что Google нарушает антимонопольное законодательство страны, сообщает TechCrunch.

Представители регулятора инициировали расследование, которое должно определить, насколько честно Google ведет себя на рынке средств массовой информации.

Причиной послужила жалоба Ассоциации цифровых СМИ Индии, в которой состоят крупнейшие медиакомпании страны.

Они считают, что Google использует свое доминирующее положение на рынке. Уточняется, что медиакомпании вынуждены соглашаться с условиями Google, иначе им придется отказаться от генерируемого поисковиком траффика, что заметно скажется на их доходах.

Эти условия, по мнению членов ассоциации, не очень честны по отношению к ним, так как Google забирает себе часть доходов от траффика и рекламы, которые, по их мнению, должны были бы причитаться создателям контента, а не посреднику между создателями контента и его потребителями.

В последнее время Google все чаще оказывается в центре внимания властей разных стран мира. Недавно, например, на €150 млн компанию оштрафовали во Франции, российский суд осенью обязал ее  выплатить 8,5 млн рублей, а на днях немецкие власти начали изучать, как именно Google распоряжается данными пользователей. Даже в США, где и базируется компания, ее обвинили в том же самом нарушении антимонопольных законов.

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Фото на обложке: Heide Pinkall / Shutterstock

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