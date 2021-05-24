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Конференция по управлению данными Infaday 2021 пройдет онлайн

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

25 мая состоится онлайн-конференция Infaday 2021. Спикеры поговорят об управлении данными, цифровой трансформации и бизнес-лидерах. Участие бесплатное, нужна регистрация.

Конференция по управлению данными Infaday 2021 пройдет онлайн

Конференция будет поделена на две секции:

  1. Бизнес. Эксперты обсудят культуру управления данными, цифровую трансформацию, Data Fusion и новые источники данных, роли CDO в компании и другие темы.
  2. Технологии. Спикеры представят обзор платформы Informatica и прочие ИТ-инструменты, а также расскажут, как внедрить управление данными и избежать ошибок и многое другое.

Среди спикеров:

  • Наталья Третьякова, руководитель управления организации работы с данными «Газпром нефти»;
  • Алевтина Тинас, руководитель отдела методологии дирекции по управлению данными в Tele2;
  • Андрей Джанбаев, директор по архитектуре и стратегии ИТ группы компаний НЛМК;
  • Сергей Федоров, управляющий директор управления корпоративных данных в SberData;
  • Леонид Черный, CDO компании «МегаФон», и многие другие специалисты.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock

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