Конференция по управлению данными Infaday 2021 пройдет онлайн

Евгения Хрисанфова
25 мая состоится онлайн-конференция Infaday 2021. Спикеры поговорят об управлении данными, цифровой трансформации и бизнес-лидерах. Участие бесплатное, нужна регистрация.
Конференция по управлению данными Infaday 2021 пройдет онлайнЕвгения Хрисанфова
Конференция будет поделена на две секции:
- Бизнес. Эксперты обсудят культуру управления данными, цифровую трансформацию, Data Fusion и новые источники данных, роли CDO в компании и другие темы.
- Технологии. Спикеры представят обзор платформы Informatica и прочие ИТ-инструменты, а также расскажут, как внедрить управление данными и избежать ошибок и многое другое.
Среди спикеров:
- Наталья Третьякова, руководитель управления организации работы с данными «Газпром нефти»;
- Алевтина Тинас, руководитель отдела методологии дирекции по управлению данными в Tele2;
- Андрей Джанбаев, директор по архитектуре и стратегии ИТ группы компаний НЛМК;
- Сергей Федоров, управляющий директор управления корпоративных данных в SberData;
- Леонид Черный, CDO компании «МегаФон», и многие другие специалисты.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Фото на обложке: SeventyFour / Shutterstock
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