The Information узнал о планах Instagram создать приложение для iPad
Богдан Музыченко
Instagram* работает над созданием приложения для iPad, рассказал The Information сотрудник Meta*. Издание отмечает, что запуск сервиса для iPad позволит «извлечь выгоду» из сохраняющейся неопределенности по поводу работы TikTok в США.
The Information узнал о планах Instagram создать приложение для iPad
https://rb.ru/news/information-uznal-o-planah-instagram-sozdat-prilozhenie-dlya-ipad/
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На данный момент пользователи iPad могут загрузить версию Instagram, предназначенную для iPhone, но она будет отображаться на планшете в увеличенном масштабе, что позволяет получать «не самый лучший опыт», добавил сотрудник Meta. Когда именно выйдет приложение для iPad, он не уточнил.
- Портал 9to5mac напомнил, что компания отказывалась от разработки приложения для iPad на протяжении многих лет. Например, в 2021 году глава Instagram Адам Моссери заявил, что приложение для iPad «было бы неплохо сделать», но это не является приоритетом.
- У Meta также нет приложения WhatsApp для iPad. Бета-версия сервиса тестируется с 2023 года.
* Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ.
Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock / FOTODOM
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