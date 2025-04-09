Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
ЛАНИТ
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

The Information узнал о планах Instagram создать приложение для iPad

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко
Instagram* работает над созданием приложения для iPad, рассказал The Information сотрудник Meta*. Издание отмечает, что запуск сервиса для iPad позволит «извлечь выгоду» из сохраняющейся неопределенности по поводу работы TikTok в США.
The Information узнал о планах Instagram создать приложение для iPad
  1. Новости

На данный момент пользователи iPad могут загрузить версию Instagram, предназначенную для iPhone, но она будет отображаться на планшете в увеличенном масштабе, что позволяет получать «не самый лучший опыт», добавил сотрудник Meta. Когда именно выйдет приложение для iPad, он не уточнил.

  • Портал 9to5mac напомнил, что компания отказывалась от разработки приложения для iPad на протяжении многих лет. Например, в 2021 году глава Instagram Адам Моссери заявил, что приложение для iPad «было бы неплохо сделать», но это не является приоритетом.
  • У Meta также нет приложения WhatsApp для iPad. Бета-версия сервиса тестируется с 2023 года.

* Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock / FOTODOM

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
Бизнес-нетворкинг
Сервис Русбейс для поиска полезных знакомств и обмена опытом
Присоединиться

Материалы по теме