The Information узнал о планах Instagram создать приложение для iPad

На данный момент пользователи iPad могут загрузить версию Instagram, предназначенную для iPhone, но она будет отображаться на планшете в увеличенном масштабе, что позволяет получать «не самый лучший опыт», добавил сотрудник Meta. Когда именно выйдет приложение для iPad, он не уточнил.

Портал 9to5mac напомнил, что компания отказывалась от разработки приложения для iPad на протяжении многих лет. Например, в 2021 году глава Instagram Адам Моссери заявил, что приложение для iPad «было бы неплохо сделать», но это не является приоритетом.

У Meta также нет приложения WhatsApp для iPad. Бета-версия сервиса тестируется с 2023 года.

* Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской и запрещена в РФ.

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