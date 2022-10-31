Глобальный сбой в работе Instagram* заблокировал аккаунты миллионов пользователей — The Verge

В понедельник в работе социальной сети Instagram (принадлежит Meta Platforms, признанной в России экстремистской организацией) произошел глобальный сбой, следует из данных сервиса Downdetector.

Пользователям соцсети стали приходить сообщения о том, что их аккаунт заблокирован – The Verge пишет о миллионах таких пользователей по всему миру. Издание отмечает, что проблемы больше касается пользователей iPhone.

Также The Verge обратило внимание на изменение количества подписчиков, в том числе его профиля – во время сбоя оно упало на 10 тысяч. Подписчиков футболиста Криштиану Роналду стало на 3 млн меньше. Издание предположило, что изменение количества подписчиков связано именно с блокировкой аккаунтов.

В Instagram подтвердили, что в работе соцсети наблюдаются проблемы и пообещали разобраться с этим в ближайшее время. К моменту публикации материала число жалоб на работу соцсети стало снижаться. The Verge отметило, что некоторые ранее заблокированные аккаунты вновь стали доступны, а количество подписчиков в профилях стало восстанавливаться.

Фото на обложке: TWStock / Shutterstock