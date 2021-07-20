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Разрешить нельзя запретить: Instagram по-новому отфильтрует неприемлемый контент

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Instagram по-новому отфильтрует неприемлемый контент. Пользователи смогут сами выбрать, сколько такого контента им можно показывать. Это относится к постам, которые «могут расстроить некоторых пользователей».

Разрешить нельзя запретить: Instagram по-новому отфильтрует неприемлемый контент

О нововведениях Instagram сообщил в своем блоге. Пользователям соцсети дали возможность самим управлять объемом показываемого им неприемлемого контента.

В настройках аккаунта стали доступны три функции: «разрешить» – видеть больше такого контента (недоступна пользователям младше 18 лет), «ограничить» – значит оставить по умолчанию и «ограничить еще больше» – снизить количество потенциально неприемлемых постов.

Новую опцию фильтрации можно включить, нажав на «аккаунт» и перейдя во вкладку «контроль неприемлемого контента». 

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Фото: Shutterstock.com, Instagram

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