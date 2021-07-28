Facebook потребовал от разработчика клона Instagram удалить приложение

Разработчик приложения Barinsta – клона Instagram, позволяющего анонимно пользоваться соцсетью, получил от Facebook требование удалить приложение, иначе на него подадут в суд. Помимо обхода регистрации, Facebook расстроило незаконное использование их товарного знака.

О требованиях Facebook разработчик Barinsta рассказал в своем telegram-канале.

Facebook обвинил автора приложения в нарушении правил пользования сервисом и незаконном использовании товарного знака. Разработчику выдвинули требование удалить приложение в течение двух дней, иначе на него подадут в суд.

Через Barinsta незарегистрированные в Instagram пользователи Android могли пользоваться соцсетью – анонимно просматривать контент и посещать страницы. При этом их действия не фиксировались я в историях действий.

Автор приложения написал, что из-за «невозможности спорить с такими крупными корпорациями» удалил репозиторий Barinsta. Однако оно осталось доступно для скачивания на некоторых сервисах.

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