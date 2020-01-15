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The Verge: Instagram начал внедрять Direct в веб-версию

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Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Как сообщает The Verge, Instagram начал тестировать функцию Direct для веб-версии соцсети. Ранее она была доступна исключительно в приложении.

The Verge: Instagram начал внедрять Direct в веб-версию

Издание пишет, что начиная с 14 января Instagram даст «ограниченному количеству пользователей» возможность отправлять личные сообщения в десктоп-версии.

По словам представителей компании, сейчас нововведение находится в стадии тестирования. Больше информации о расширении эксперимента появится позже.

Как пишет The Verge, сообщения Direct будут практически такими же, как в приложении. Их можно будет лайкать, чат будет поддерживать отправку фотографий.

О планах на веб-версию Direct пользователи узнали больше года назад. Тогда VentureBeat писали, что если личные сообщения появятся в веб-версии Instagram раньше прочих отсутствующих функций, это «в очередной раз подтвердит, что наиболее перспективной сферой для развития в Facebook считают обмен сообщениями».


Фото: Ink Drop / Shutterstock

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