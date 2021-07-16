Instagram напомнит пользователям о существовании Facebook

Instagram тестирует напоминание в верхней части ленты пользователей, которое будет рассказывать о функциях, доступных только на Facebook. Это поиск работы, знакомства в сети, покупки и продажа товаров, а также лента последних новостей.
На протяжении долгого времени социальные сети Facebook и Instagram старательно объединяли между собой. Так, компания поощряла объединение учетных записей на этих двух платформах, пишет блог о технологиях Engadget.
Вскоре в ленте пользователей Instagram появится напоминание о функциях, доступных только в Facebook. Это поиск работы, знакомства в сети, покупки и продажа товаров, а также лента последних новостей.
Одной из причин нововведения авторы Engadget называют опасения основателя Facebook. Как отмечается в статье, в прошлом году Марк Цукерберг опубликовал книгу, в которой признался, что завидовал успеху Instagram и беспокоился, что приложение в конечном итоге может «съесть» Facebook.
Напомним, что компания Цукерберга приобрела Instagram в 2012 году за $1 млрд. Далее напряжение между руководством Facebook и создателями Instagram постоянно нарастало. В 2018 году это привело к уходу последних.
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